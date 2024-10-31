Просто перед выборами в США: почему Дональд Трамп за день потерял более миллиарда долларов

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова претендует на должность, зафиксировал серьезные финансовые потери. Его проблемы связаны с компанией Trump Media & Technology Group.

Дональд Трамп потерял бешеную сумму за день

Политик и предприниматель Дональд Трамп столкнулся с серьезной проблемой прямо накануне президентских выборов в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MSN.

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Трамп за день потерял более 1 миллиарда долларов. Речь идет о его личном капитале. Уменьшение состояния миллиардера связано со стремительным обесцениванием акций компании Trump Media & Technology Group, где доля Трампа составляет 57%. В среду, 30 октября, ценные бумаги обвалились на 20%.

Издание The Hill сообщает, что Трамп приехал на митинг в Висконсине на мусоровозе. Мол, это был его ответ на заявление Джо Байдена, в котором президент США якобы назвал сторонников экс-президента "мусором".

На данный момент акции компании торгуются на уровне 35,89 доллара за штуку, согласно данным Google Финансы. Рыночная капитализация компании составляет 7,15 миллиарда долларов.

Интересно! Всего несколько дней до этого акции Trump Media & Technology Group подорожали за день примерно на 10%. При этом ценные бумаги на конец октября в течение 5 недель демонстрировали положительную динамику, выросши от сентябрьских минимумов на 270%.

На сегодня, 31 октября, капитал Дональда Трампа составляет 6,7 миллиарда долларов, согласно рейтингу издания Forbes. Его потери оценили в 1,3 миллиарда долларов. Также стоит добавить, что в октябре состояние Трампа выросло вдвое – с 4 до 8 миллиардов долларов. Это произошло именно благодаря стремительному подорожанию акций Trump Media & Technology Group, пишет Forbes.