Трамп втратив десятки мільйонів після початку виборчої кампанії Камали Гарріс

Вартість акцій соціальної мережі Truth Social, що належить колишньому президенту Дональду Трампу, знизилася на 900 мільйонів доларів. Це сталося після того, як віцепрезидентка Камала Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію наприкінці липня.

Що вплинуло на падіння акцій

Ціна акцій Trump Media & Technology Group, компанії-власника Truth Social, впала приблизно на 23% відтоді, як президент Джо Байден оголосив про відмову йти на другий термін та підтримав висування Гарріс. В грошовому еквіваленті це близько 900 мільйонів доларів.

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До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більше ніж 4 мільярди доларів, тепер же вона знизилася до 3,1 мільярда доларів.

Що таке Truth Social Truth Social – соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group (TMTG). Вона почала працювати на початку листопада 2021 року і на першому етапі була доступна для обмеженого кола користувачів через App Store компанії Apple. Повний публічний запуск соцмережі заплановано на 2022 рік.

Акції стали інструментом для трейдерів на Волл-стріт, щоб робити ставки на перспективи повернення Трампа у Білий дім, оскільки мережа Truth Social може стати платформою для президентської комунікації у разі його перемоги.

У червні кількість унікальних відвідувачів Truth Social знизилася на 38% порівняно з минулим роком, що стало третім місяцем поспіль падіння активності на платформі.

Вартість акцій додатково знизилася через їхній розпродаж 1 серпня, на тлі нових опитувань, які показали зменшення шансів Трампа на перемогу у виборах у листопаді 2024 року.