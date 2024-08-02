Трамп потерял десятки миллионов после начала избирательной кампании Камалы Харрис

Стоимость акций социальной сети Truth Social, принадлежащей бывшему президенту Дональду Трампу, снизилась на 900 миллионов долларов. Это произошло после того, как вице-президент Камала Харрис начала свою предвыборную кампанию в конце июля.

Что повлияло на падение акций

Цена акций Trump Media & Technology Group, компании-владельца Truth Social, упала примерно на 23% с тех пор, как президент Джо Байден объявил об отказе идти на второй срок и поддержал выдвижение Харрис. В денежном эквиваленте это около 900 миллионов долларов.

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До падения стоимость мажоритарной доли Трампа в компании составляла чуть более 4 миллиардов долларов, теперь же она снизилась до 3,1 миллиарда долларов.

Что такое Truth Social



Truth Social – социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). Она начала работать в начале ноября 2021 года и на первом этапе была доступна для ограниченного круга пользователей через App Store компании Apple. Полный публичный запуск соцсети запланирован на 2022 год.

Акции стали инструментом для трейдеров на Уолл-стрит, чтобы делать ставки на перспективы возвращения Трампа в Белый дом, поскольку сеть Truth Social может стать платформой для президентской коммуникации в случае его победы.

В июне количество уникальных посетителей Truth Social снизилось на 38% по сравнению с прошлым годом, что стало третьим месяцем подряд падения активности на платформе.

Стоимость акций дополнительно снизилась из-за их распродажи 1 августа, на фоне новых опросов, которые показали уменьшение шансов Трампа на победу в выборах в ноябре 2024 года.