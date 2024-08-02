Що вплинуло на падіння акцій

Ціна акцій Trump Media & Technology Group, компанії-власника Truth Social, впала приблизно на 23% відтоді, як президент Джо Байден оголосив про відмову йти на другий термін та підтримав висування Гарріс. В грошовому еквіваленті це близько 900 мільйонів доларів.

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До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більше ніж 4 мільярди доларів, тепер же вона знизилася до 3,1 мільярда доларів.

Що таке Truth Social Truth Social – соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group (TMTG). Вона почала працювати на початку листопада 2021 року і на першому етапі була доступна для обмеженого кола користувачів через App Store компанії Apple. Повний публічний запуск соцмережі заплановано на 2022 рік.

Акції стали інструментом для трейдерів на Волл-стріт, щоб робити ставки на перспективи повернення Трампа у Білий дім, оскільки мережа Truth Social може стати платформою для президентської комунікації у разі його перемоги.

Цікаво! У червні кількість унікальних відвідувачів Truth Social знизилася на 38% порівняно з минулим роком, що стало третім місяцем поспіль падіння активності на платформі.

Вартість акцій додатково знизилася через їхній розпродаж 1 серпня, на тлі нових опитувань, які показали зменшення шансів Трампа на перемогу у виборах у листопаді 2024 року.