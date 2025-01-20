Трамп влаштував найдорожчу вечерю напередодні своєї інавгурації

Дональд Трамп провів традиційну неділю вечерю напередодні своєї інавгурації. Вона коштувала двісті мільйонів доларів та стала найдорожчою у світі.

Що відомо про вечерю Трампа

Бажаючі опинитися на церемонії виклали на це право щонайменше мільйон доларів у вигляді пожертви на інавгурацію, пише 24 канал з посиланням на BILD.

Читайте також Інавгурація Трампа: деталі церемонії і де дивитися онлайн-трансляцію зі США

Попри таку велику ціну, вільних місць зовсім не було. Серед обраних гостей Трампа були присутні:

техномільярдер Ілон Маск;

засновник Amazon Джефф Безос;

його дружинв Лорен Санчес.

Громадські діячі та бізнесмени юрмилися, щоб бути поміченими Трампом чи його дружиною Меланією, або хоча б коротко поспілкуватися з дітьми президента — Дональдом-молодшим і Еріком. Обидва вважаються близькими радниками свого батька,

— йдеться у дописі BILD.

Згідно з чутками, як зазначає видання, виручка від вечора склала понад 200 мільйонів доларів. Зокрема перед першою інавгурацією Трампа, подібні "квитки" коштували вдвічі менше, тобто по 500 000 доларів.

Наприкінці вечора Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією піднявся на сцену.

Цікаво! Він сказав, що "це був великий день, а завтра буде ще один великий день". Бо саме 20 січня, згідно зі слів Трампа, розпочнеться порятунок нації, а Америка знову стане великою.