Что известно об ужине Трампа

Желающие оказаться на церемонии выложили на это право по меньшей мере миллион долларов в виде пожертвования на инаугурацию, пишет 24 канал со ссылкой на BILD.

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Несмотря на такую большую цену, свободных мест совсем не было. Среди избранных гостей Трампа присутствовали:

техномиллиардер Илон Маск;

основатель Amazon Джефф Безос;

его жена Лорен Санчес.

Общественные деятели и бизнесмены толпились, чтобы быть замеченными Трампом или его женой Меланией, или хотя бы коротко пообщаться с детьми президента - Дональдом-младшим и Эриком. Оба считаются близкими советниками своего отца,

- говорится в заметке BILD.

Согласно слухам, как отмечает издание, выручка от вечера составила более 200 миллионов долларов. В частности перед первой инаугурацией Трампа, подобные "билеты" стоили вдвое меньше, то есть по 500 000 долларов.

В конце вечера Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией поднялся на сцену.

Интересно! Он сказал, что "это был великий день, а завтра будет еще один великий день". Потому что именно 20 января, согласно словам Трампа, начнется спасение нации, а Америка снова станет великой.