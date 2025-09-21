Трамп попросив посла в НАТО посилити тиск на Європу через купівлю нафти у Росії, – Bloomberg
- Дональд Трамп закликав європейські країни припинити купувати російську нафту, пов'язуючи це з тиском на Росію для завершення війни в Україні.
- Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу щодо відмови від російської нафти, попри вже прийняті обмеження.
Американський президент Дональд Трамп знову закликав європейські країни припинити купувати російську нафту, пов'язавши це з посиленням тиску США на Володимира Путіна для закінчення війни проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це далеко не перший подібний заклик, раніше він озвучував відповідну тезу під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Що відомо про заяви Трампа?
У суботу, 20 вересня, під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, американський президент заявив, що європейці не повинні купувати нафту у Росії. Утім, це ще не все. Дональд Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".
Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метте. Метт не дозволить, щоб це тривало ще далі,
– наголосив він.
Хоча прямі закупівлі російської нафти більшістю європейських країн припинилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, невеликі обсяги продовжують надходити до Східної Європи.
Крім того, як наголошує видання, європейські країни також імпортують дизельне пальне з Індії та Туреччини, де російська нафта переробляється на паливо.
Видання наголошує, що ЄС вже ухвалив заборону, яка з 2026 року заборонить імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської сировини, і блок обговорює заборону імпорту російського зрідженого природного газу з 2027 року.
Що цьому передувало?
Американський президент переконаний, що такі обмеження для Росії зупинять війну в Україні, і стануть ефективним способом боротьби. Він наголосив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зауважував, що багато європейських країн досі купують безпосередньо або через посередників російський скраплений газ і нафтопродукти у досить великій кількості.