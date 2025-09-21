Американський президент Дональд Трамп знову закликав європейські країни припинити купувати російську нафту, пов'язавши це з посиленням тиску США на Володимира Путіна для закінчення війни проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це далеко не перший подібний заклик, раніше він озвучував відповідну тезу під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Що відомо про заяви Трампа?

У суботу, 20 вересня, під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, американський президент заявив, що європейці не повинні купувати нафту у Росії. Утім, це ще не все. Дональд Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".

Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метте. Метт не дозволить, щоб це тривало ще далі,

– наголосив він.

Хоча прямі закупівлі російської нафти більшістю європейських країн припинилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, невеликі обсяги продовжують надходити до Східної Європи.

Крім того, як наголошує видання, європейські країни також імпортують дизельне пальне з Індії та Туреччини, де російська нафта переробляється на паливо.

Видання наголошує, що ЄС вже ухвалив заборону, яка з 2026 року заборонить імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської сировини, і блок обговорює заборону імпорту російського зрідженого природного газу з 2027 року.

Що цьому передувало?