Американский президент Дональд Трамп вновь призвал европейские страны прекратить покупать российскую нефть, связав это с усилением давления США на Владимира Путина для окончания войны против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это далеко не первый подобный призыв, ранее он озвучивал соответствующий тезис во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Что известно о заявлениях Трампа?

В субботу, 20 сентября, во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, американский президент заявил, что европейцы не должны покупать нефть у России. Впрочем, это еще не все. Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Витакеру усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".

Они должны прекратить покупать нефть в России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось еще дальше,

– подчеркнул он.

Хотя прямые закупки российской нефти большинством европейских стран прекратились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, небольшие объемы продолжают поступать в Восточную Европу.

Кроме того, как отмечает издание, европейские страны также импортируют дизельное топливо из Индии и Турции, где российская нефть перерабатывается на топливо.

Издание отмечает, что ЕС уже принял запрет, который с 2026 года запретит импорт нефтепродуктов, полученных из российского сырья, и блок обсуждает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Что этому предшествовало?