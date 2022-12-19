Трамп створив власну NFT-колекцію на 45 тисяч токенів та оголосив велику лотерею

Колишній президент США Дональд Трамп випустив власну колекцію NFT-токенів з 45 тисяч одиниць. Про це скандальний мільярдер повідомив у власній соціальній мережі.

Невзаємозамінні токени створені у форматі колекційних бейсбольних карток. Технологічною основою для NFT-колекції Трампа став блокчейн Polygon.

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Скандальний Трамп випустив власну NFT-колекцію

Придбати токени від Дональда Трампа можна буде за цифрові монети Ethereum або фіатну валюту, наприклад долар, євро. Користувачі зможуть обрати кількість карток, які вони хочуть придбати.Ц

Тоді як купивши за один раз 45 невзаємозамінних токенів людина також отримує гарантований квиток на гала-вечерю з Трампом. Ціна питання – 4455 доларів.

На момент створення цього матеріалу, особистий капітал Дональда Трампаоцінює у. Тоді як вартість монети Ethereum коливається на рівніза монету, згідно з

Водночас усі, хто купив бодай одну картку автоматично стають учасниками лотереї, вигравши яку вони можуть особисто поспілкуватися з Дональдом Трампом. Пропонують такі формати:

Телефонний дзвінок;

Вечеря в Маямі;

Година у приватній резиденції колишнього президента США у Мар-а-Лаго.

Цікаво, що у минулому Трамп критикував криптовалюти. Причому його заяви мали різку тональність. Ба більше, він наголошував, що ринок криптовалют є дуже небезпечним та може завершити своє існування масштабним вибухом.

Що таке NFT Це спеціальна категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, ви не зможете обміняти одну на іншу, як, наприклад, купюру номіналом 50 гривень на таку ж саму купюру.

NFT та Україна: