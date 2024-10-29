Акції компанії Трампа злетіли в ціні через ставку інвесторів на переможця на виборах у США

Інвестори поділилися власними очікуваннями щодо шансів Дональда Трампа знову виграти на президенських виборах. Це вплинуло на динаміку акцій компанії колишнього президента США.

Акції компанії Дональда Трампа зростають в ціні

У вівторок, 29 жовтня, акції Trump Media & Technology Group подорожчали приблизно на 10%. Загалом цінні папери дорожчають протягом п'яти тижнів, пише Yahoo!Finance.

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Акції компанії стрімко дорожчають на біржі, оскільки інвестори роблять ставку на покращення шансів Дональда Трампа на перемогу на президентських виборах у листопаді. На цю мить акції Trump Media & Technology Group коштують 48,38 долара за штуку, пише CNBC. Ринкова капіталізація компанії 9,7 мільярда доларів.

Важливо! На момент створення цього матеріалу, Камалу Гарріс, яка балотується від демократів, підтримують 49% виборців, тоді як республіканця Дональда Трампа – 48%, за даними The New York Times.

Днем раніше акції Trump Media & Technology Group зросли на понад 21% за торгову сесію. Наразі цінні папери торгуються на найвищому рівні з травня. Ба більше, акції зросли приблизно на 270% з вересневих мінімумів.

Додамо, що соціальна мережа Truth Social зафіксувала різкий обвал на фондовому після дебатів Дональда Трампа та Камали Гарріс, на яких політик зазнав поразки. У результаті втрати Трампа оцінили у приблизно 200 мільйонів доларів.