Трамп пригрозив 100% митами для країн БРІКС: усе через долар США

Дональд Трамп, який готується до вступу на посаду президента США, пригрозив новими митами для кількох країн. Американський політик заявив, що його плани пов'язані із захистом статусу долара у світі.

Дональд Трамп пригрозив митами країнам БРІКС

Дональд Трамп заявив, що запровадить мита для країн БРІКС, якщо вони й далі будуть намагатися знайти альтернативу для долара США у міжнародній торгівлі. Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Truth Social. Про це пише 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа.

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Трамп додав, що ідеї, що БРІКС пробує відмовитися від долара, а США просто стоять та спостерігають, настав кінець. Політик також написав, що вони вимагають від країн БРІКС зобов'язатися не створювати нову валюту і не підтримувати жодну іншу валюту для заміни долара США.

Що таке БРІКС Це міжнародна організація, до якої входять найбільші за площею та населенням країни, що розвиваються. Це об'єднання створили у 2009 році для інвестиційних можливостей. З часом організація перетворилася на геополітичний блок, уряди яких кожного року проводять зустрічі на офіційних самітах задля координації багатосторонньої політики. До групи входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, ОАЕ, Єгипет і Ефіопія.

В іншому випадку, за словами Трампа, на ці країни мають очікувати на мита на рівні 100%, а також "можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку США". Крім того, американський політик додав, що країни БРІКС не мають шансів зняти альтернативу для долара на світовому ринку.