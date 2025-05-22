Трамп атакував іноземних студентів Гарварду: чому це може стати серйозною проблемою для США

Адміністрація Дональда Трампа скасувала право Гарвардського університету на зарахування студентів з інших країн. Це може стати серйозною проблемою для університетів у США.

Трамп посилює тиск на Гарвард

Десятиліттями американську освіту називають найкращою у світі. Саме тому тисячі людей кожного року прагнуть потрапити до навчальних закладів у США. Ба більше, іноземні студенти також є важливим джерелом доходу для університетів в країні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що іноземні студенти частіше сплачують повну вартість навчання. Фактично, їхні кошти використовують для покриття програм, які створили студентів, що потребують допомоги. Для прикладу, в Гарварді іноземці складають 26% з усіх студентів. Йдеться про 7876 студентів, які приїхали з інших країн, за даними Reuters.

Важливо! У Трампа пояснили, що рішення щодо Гарвардського університету нібито пов'язане з "порушеннями вимог до звітності". Іноземні студенти мають перевестися до інших навчальних закладів, якщо вони прагнуть зберегти свій легальний статус.

Нагадаємо, що відносини між Гарвардом та адміністрацією Трампа досить складні уже кілька місяців. Зокрема, у березні уряд США заявив, що перегляне фінансування для університету на 9 мільярдів доларів. На ці кроки пішли через нібито антисемітизм, що загострився після студентських протестів на підтримку Палестини. У відповідь Гарвард подав позов до суду, який розширив у середині травня, аби оскаржити дії адміністрації Трампа.

Додають, що рішення адміністрації Трампа щодо зарахування на навчання іноземних студентів є сильним ударом для Гарварду. Ба більше, це сигнал для інших університетів у США. Мовляв, ці заклади можуть бути наступними.