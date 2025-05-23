Трамп усиливает давление на Гарвард

Десятилетиями американское образование называют лучшим в мире. Именно поэтому тысячи людей ежегодно стремятся попасть в учебные заведения в США. Более того, иностранные студенты также являются важным источником дохода для университетов в стране, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что иностранные студенты чаще платят полную стоимость обучения. Фактически, их средства используют для покрытия программ, которые создали студентов, нуждающихся в помощи. Для примера, в Гарварде иностранцы составляют 26% из всех студентов. Речь идет о 7876 студентов, которые приехали из других стран, по данным Reuters.

Важно! У Трампа объяснили, что решение по Гарвардскому университету якобы связано с "нарушениями требований к отчетности". Иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, если они стремятся сохранить свой легальный статус.

Напомним, что отношения между Гарвардом и администрацией Трампа достаточно сложные уже несколько месяцев. В частности, в марте правительство США заявило, что пересмотрит финансирование для университета на 9 миллиардов долларов. На эти шаги пошли из-за якобы антисемитизма, обострившегося после студенческих протестов в поддержку Палестины. В ответ Гарвард подал иск в суд, который расширил в середине мая, чтобы обжаловать действия администрации Трампа.

Добавляют, что решение администрации Трампа по зачислению на обучение иностранных студентов является сильным ударом для Гарварда. Более того, это сигнал для других университетов в США. Мол, эти заведения могут быть следующими.