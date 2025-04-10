"Ніякої рецесії": у США злетіли фондові ринки після призупинення дії мит

Рішення Дональда Трампа призупинити дію тарифів повернуло фондові ринки до життя. Основні індекси зросли після тривалого падіння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода" та "Бабель".

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Наскільки зріс фондовий ринок США 10 квітня

Оскільки нові мита не діятимуть протягом 90 днів, це позитивно вплинуло на ринки. Goldman Sachs оприлюднили прогноз щодо рецесії, але скасували його вже за годину – коли Трамп передумав.

Ми повернулися до нашого попереднього базового прогнозу, ніякої рецесії,

– повідомили аналітики.

Індекс Dow Jones завершує день зростанням майже на 8%, S&P500 зріс приблизно на 9,5%. Nasdaq додав найбільше – близько 12%.

"Ці індекси показують, як загалом почувається фондовий ринок США. S&P 500 охоплює 500 найбільших компаній, Nasdaq – здебільшого технологічні фірми, а Dow Jones – промислові гіганти. Акції Nvidia (виробник чипів і лідер у сфері штучного інтелекту) злетіли більш ніж на 15%, Tesla додала понад 18%, Apple та Amazon зросли приблизно на 10%, Meta – більш ніж на 12%", – додають журналісти "Бабеля".

Котирування сировинних ресурсів також зросли. Якщо раніше вартість еталонного сорту нафти Brent 9 квітня опускалася нижче 60 доларів за барель, то тепер вона зросла майже на 5% і досягла 66 доларів за барель. Саме нафта марки Brent є головним світовим орієнтиром для вартості нафти. Природний газ подорожчав майже на 10%.

Російський Urals торгується дещо нижче 59 доларів за барель (раніше ціна падала до 53 доларів). Падіння цін на нафту дає надію на обвал економіки Росії.