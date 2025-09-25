Укр Рус
Фінанси Фінансові новини "Найкраще, що можна зробити": Трамп закликав Туреччину припинити купувати російську нафту
25 вересня, 20:19
3

"Найкраще, що можна зробити": Трамп закликав Туреччину припинити купувати російську нафту

Надія Батюк
Основні тези
  • Дональд Трамп закликав Туреччину припинити купувати російську нафту під час війни в Україні.
  • Трамп зазначив, що війна в Україні є марною тратою людських життів і закликав Путіна зупинитися.

Дональд Трамп під час зустрічі із турецьким колегою Реджепом Ердоганом у Білому домі заявив, що хотів би, щоб Анкара припинила купувати російську нафту. Він також знову зазначив, що російська економіка переживає труднощі через війну в Україні.

Таку заяву президент США зробив, спілкуючись із журналістами. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ердоган вважає, що війна в Україні закінчиться не скоро, та що Європа не зможе допомагати вічно 

Що сказав Трамп про купівлю російської нафти?

Американський лідер сказав, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії поки та веде війну проти України.

Найкраще, що він (Ердоган – 24 Канал) міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії. Якби він це зробив, це було б, мабуть, найкращим рішенням. Він знає Путіна, як я знаю Путіна,
 – заявив Трамп.

Він додав, що "коли був у вигнанні", вони все ще були друзями, маючи на увазі період після поразки на виборах 2020 року.

Окрім цього, президент США сказав, що війна в Україні є марною тратою людських життів і російський диктатор Володимир Путін повинен зупинитися.

Зустріч Трампа та Ердогана: коротко про головне

  • Як пише The Guardian, 25 вересня Трамп розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Перед журналістами він наголосив на своїх дружніх стосунках із турецьким лідером.

  • Президент США додав, що Ердоган "створив величезну армію" і Туреччина купує значну кількість американської зброї. За його словами, країна хоче придбати F-16, F-35 та деякі інші види озброєння. Наразі це питання ще обговорюють.

  • Попри так звані дружні стосунки Трампа й Ердогана, 24 вересня у Нью-Йорку правоохоронці зупинили Ердогана, щоб пропустити кортеж президента США. Між охороною турецького лідера та поліцією сталася невелика сутичка, коли президента Туреччини змусили чекати на тротуарі.