Дональд Трамп під час зустрічі із турецьким колегою Реджепом Ердоганом у Білому домі заявив, що хотів би, щоб Анкара припинила купувати російську нафту. Він також знову зазначив, що російська економіка переживає труднощі через війну в Україні.

Таку заяву президент США зробив, спілкуючись із журналістами. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Трамп про купівлю російської нафти?

Американський лідер сказав, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії поки та веде війну проти України.

Найкраще, що він (Ердоган – 24 Канал) міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії. Якби він це зробив, це було б, мабуть, найкращим рішенням. Він знає Путіна, як я знаю Путіна,

– заявив Трамп.

Він додав, що "коли був у вигнанні", вони все ще були друзями, маючи на увазі період після поразки на виборах 2020 року.

Окрім цього, президент США сказав, що війна в Україні є марною тратою людських життів і російський диктатор Володимир Путін повинен зупинитися.

Зустріч Трампа та Ердогана: коротко про головне