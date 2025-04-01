Трамп обвалив важливий актив України до мінімуму за декілька місяців

США продовжують впливати на облігації України. Останні заяви Дональда Трампа про Володимира Путіна призвела до серйозного обвалу цінних паперів.

Облігації України обвалилися до нового мінімуму

Президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна через питання щодо України. Зокрема, американський політик заявив, що готовий запровадити додаткові мита на російську нафту. З іншого боку заяви Трампа свідчать, що не сподівання на швидке укладення угоди про припинення вогню в Україні були марні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ринок облігацій уже відреагував на зміну риторики Трампа. У результаті доларові облігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці. Ціна облігацій з погашенням у 2034 році впала приблизно на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар.

У березні борг торгувався на рівні у понад 61 цент, адже на ринку сподівалися, що Дональд Трамп зможе посприяти швидкому завершенню війни в Україні. Нагадаємо, що події, пов'язані з Трампом, неодноразово впливали на вартість українських цінних паперів:

Українські облігації зросли в ціні після перемоги Трампа на виборах у 2024 році.

Сварка Трампа та Зеленського в Білому домі спровокувала обвал єврооблігацій України. Тоді цінні папери просіли в ціні до мінімуму за місяць.

Після пікового рівня, якого облігації досягнули в лютому, цінні папери змінили динаміку на ринку. Річ у тому, що інвестори сумніваються в тому, яку мирну угоду отримає Україна.