Компанія Дональда Трампа планує запустити власну фінансову платформу. Новий бізнес буде сфокусований на інвестиціях в криптовалюти та інші активи.

Компанія Трампа запускає новий бізнес

Компанія Trump Media and Technology Group анонсувала запуск фінансової платформи. Це означає компанія чинного президента США Дональда Трампа готується розширити свої бізнес-інтереси, вийшовши за межі соціальних мереж. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Новий проєкт компанії Трампа отримав назву Truth.Fi. Бізнес із надання фінансових послуг буде інвестувати до 250 мільйонів доларів у криптовалюту та інші види активів. Згідно з наявною інформацією, фінансова платформа буде купувати криптовалюти (біткойн та інші монети) та традиційні активи.

Зокрема, відомо, що Truth.Fi "зосередиться на інвестиціях в американські компанії, що сприяють зростанню, виробництву та енергетиці, а також на інвестиціях, які зміцнюють вітчизняну економіку".

Виконавчий директор TMTG Девін Нунес заявив, що фінансова платформа Truth.Fi – це природне розширення соціального руху Truth Social. Нагадаємо, що саме частка в цій компанії становить значну частину особистого капіталу Дональда Трампа.

Також відомо, що платформа Truth.Fi також розвиватиме індивідуально керовані рахунки, які будуть створювати у партнерстві з брокерською компанією Charles Schwab Corp. Крім того, ця компанія буде консультувати Truth.Fi щодо інвестицій та стратегії.

До теми! Акції Trump Media & Technology Group подорожчали на 15% на пре маркеті після заяви про запуск платформи Truth.Fi. На ранніх торгах в Нью-Йорку цінні папери підскочили на 10%.



На момент створення цього матеріалу, акції компанії Трампа торгуються на рівні 30,96 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 6,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.