Компания Дональда Трампа планирует запустить собственную финансовую платформу. Новый бизнес будет сфокусирован на инвестициях в криптовалюты и другие активы.

Компания Трампа запускает новый бизнес

Компания Trump Media and Technology Group анонсировала запуск финансовой платформы. Это означает компания действующего президента США Дональда Трампа готовится расширить свои бизнес-интересы, выйдя за пределы социальных сетей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Новый проект компании Трампа получил название Truth.Fi. Бизнес по предоставлению финансовых услуг будет инвестировать до 250 миллионов долларов в криптовалюту и другие виды активов. Согласно имеющейся информации, финансовая платформа будет покупать криптовалюты (биткойн и другие монеты) и традиционные активы.

В частности, известно, что Truth.Fi "сосредоточится на инвестициях в американские компании, способствующие росту, производству и энергетике, а также на инвестициях, которые укрепляют отечественную экономику".

Исполнительный директор TMTG Девин Нунес заявил, что финансовая платформа Truth.Fi – это естественное расширение социального движения Truth Social. Напомним, что именно доля в этой компании составляет значительную часть личного капитала Дональда Трампа.

Также известно, что платформа Truth.Fi также будет развивать индивидуально управляемые счета, которые будут создавать в партнерстве с брокерской компанией Charles Schwab Corp. Кроме того, эта компания будет консультировать Truth.Fi по инвестициям и стратегии.

К теме! Акции Trump Media & Technology Group подорожали на 15% на премаркете после заявления о запуске платформы Truth.Fi. На ранних торгах в Нью-Йорке ценные бумаги подскочили на 10%.



На момент создания этого материала, акции компании Трампа торгуются на уровне 30,96 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 6,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.