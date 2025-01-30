Компанія Трампа запускає новий бізнес

Компанія Trump Media and Technology Group анонсувала запуск фінансової платформи. Це означає компанія чинного президента США Дональда Трампа готується розширити свої бізнес-інтереси, вийшовши за межі соціальних мереж. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Новий проєкт компанії Трампа отримав назву Truth.Fi. Бізнес із надання фінансових послуг буде інвестувати до 250 мільйонів доларів у криптовалюту та інші види активів. Згідно з наявною інформацією, фінансова платформа буде купувати криптовалюти (біткойн та інші монети) та традиційні активи.

Зокрема, відомо, що Truth.Fi "зосередиться на інвестиціях в американські компанії, що сприяють зростанню, виробництву та енергетиці, а також на інвестиціях, які зміцнюють вітчизняну економіку".

Виконавчий директор TMTG Девін Нунес заявив, що фінансова платформа Truth.Fi – це природне розширення соціального руху Truth Social. Нагадаємо, що саме частка в цій компанії становить значну частину особистого капіталу Дональда Трампа.

Також відомо, що платформа Truth.Fi також розвиватиме індивідуально керовані рахунки, які будуть створювати у партнерстві з брокерською компанією Charles Schwab Corp. Крім того, ця компанія буде консультувати Truth.Fi щодо інвестицій та стратегії.

До теми! Акції Trump Media & Technology Group подорожчали на 15% на пре маркеті після заяви про запуск платформи Truth.Fi. На ранніх торгах в Нью-Йорку цінні папери підскочили на 10%.



На момент створення цього матеріалу, акції компанії Трампа торгуються на рівні 30,96 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 6,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.