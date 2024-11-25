Трамп може спровокувати потужний обвал низки валют, – Bank of America

В одному з топових банків США очікують обвалу низки валют після приходу Дональда Трампа до влади. Експерти пояснили, чого варто чекати та яка валюта може знецінитися найбільше.

Дональд Трамп може спровокувати обвал низки валют

Стратеги з Bank of America заявили, що інвестори недооцінюють ризики торгової війни, яка може початися під час другого президентства Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вони прогнозують, що у першій половині 2025 року валюти ринків, які розвиваються, впадуть на 5%. Крім того, вони очікують розпродажу суверенних облігацій. З моменту перемоги Дональда Трампа на виборах Індекс MSCI для валют ринків, що розвиваються, впав приблизно на 1%. Серед головних причин виділяють такі:

Побоювання щодо додаткових торгових мит;

Потенційна ескалація російсько-української війни.

Наразі відомо, що найбільше постраждали валюти країн з Східної Європи. При цьому в Bank of America вважають, що основний удар припаде на китайську валюту – юань.

Зокрема, китайська валюта може впасти до 7,6 юаня за долар у перші 6 місяців наступного року, якщо адміністрація Трампа введе мита на рівні 40% на китайські товари. Якщо США запровадять тарифи на рівні 60%, то курс буде на рівні 8 юанів за долар. Станом на 25 листопада курс коливається на рівні 7,25 юаня за долар, за даними Google Фінанси.