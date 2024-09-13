Передвиборчі обіцянки: чи зможе Трамп тиснути на Росію, понижаючи ціну на нафту

Дональд Трамп ще до дебатів розкрив свої плани про те, як хоче за 24 години завершити війну Росії проти України. Експрезидент США планує знизити ціни на нафту до 40 доларів за барель й відповідно за таких умов Владімір Путін не зможе воювати.

У розмові з 24 Каналом економіст Максим Блант сказав, наскільки з економічного погляду реально втілити ідею Трампа та чи дійсно при 40 доларах за бариль нафти Росія відчуватиме проблеми.

Читайте також Страшна негода у США спровокував стрімке зростання цін на нафту

Як російська економіка залежить від ціни на нафту

У 2015 році Владімір Путін говорив, що при ціні нижче 70 доларів за барель світова економіка рухне. Тоді ціна опустилася значно нижче, але ні світова, ні російська економіка не рухнули.

Питання у тому, наскільки довго така ціна протримається. Якщо два дні, то нічого страшного. А якщо два місця, то тут вже почнуться неприємності й перебої з постачанням у бюджет,

– зазначив Блант.

Однак російська система вибудувана таким чином, що зараз це вплине лише на імпорт й споживчий ринок. Але це не змусить Кремль зупинити роботу військових заводів. Решта росіян також отримуватиме рублі, просто купівельна спроможність цих грошей різко впаде. Тому говорити про крах російської економіки зарано.

До слова, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц сказав, що навіть ціна в 60 доларів за барель починає впливати на Росію. За таких умов Владімір Путін продовжить вести війну, але почнеться гострий дефіцит грошей для внутрішньої економіки.

Чи реально знизити ціну на нафту

Також є сумніви щодо того, чи може Трамп опустити ціну на нафту до 40 доларів за барель. Адже торговельну війну з арабськими країнами він не виграє.

Трамп зможе знизити на деякий час ціну, але від цього постраждають американські сланцеві компанії. У них собівартість вище 40 доларів за барель. Я не думаю, що Трамп на це піде. Є ще один варіант – Дональд Трамп домовиться з арабами. Втім, це малоймовірно, враховуючи те, що відбувається на Близькому Сході,

– мовив економіст.

Обвалити ціну реально, але, на думку Бланта, американській владі не під силу утримати її настільки довго, щоб російська економічна система почала тріщати.