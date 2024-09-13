В разговоре с 24 Каналом экономист Максим Блант сказал, насколько с экономической точки зрения реально воплотить идею Трампа и действительно ли при 40 долларах за баррель нефти Россия будет испытывать проблемы.

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Как российская экономика зависит от цены на нефть

В 2015 году Владимир Путин говорил, что при цене ниже 70 долларов за баррель мировая экономика рухнет. Тогда цена опустилась значительно ниже, но ни мировая, ни российская экономика не рухнули.

Вопрос в том, насколько долго такая цена продержится. Если два дня, то ничего страшного. А если два места, то здесь уже начнутся неприятности и перебои с поставками в бюджет,

– отметил Блант.

Однако российская система выстроена таким образом, что сейчас это повлияет только на импорт и потребительский рынок. Но это не заставит Кремль остановить работу военных заводов. Остальные россияне также будут получать рубли, просто покупательная способность этих денег резко упадет. Поэтому говорить о крахе российской экономики рано.

К слову, доктор экономических наук Игорь Липсиц сказал, что даже цена в 60 долларов за баррель начинает влиять на Россию. При таких условиях Владимир Путин продолжит вести войну, но начнется острый дефицит денег для внутренней экономики.

Реально ли снизить цену на нефть

Также есть сомнения относительно того, может ли Трамп опустить цену на нефть до 40 долларов за баррель. Ведь торговую войну с арабскими странами он не выиграет.

Трамп сможет снизить на некоторое время цену, но от этого пострадают американские сланцевые компании. У них себестоимость выше 40 долларов за баррель. Я не думаю, что Трамп на это пойдет. Есть еще один вариант – Дональд Трамп договорится с арабами. Впрочем, это маловероятно, учитывая то, что происходит на Ближнем Востоке,

– сказал экономист.

Обвалить цену реально, но, по мнению Бланта, американским властям не под силу удержать ее настолько долго, чтобы российская экономическая система начала трещать.