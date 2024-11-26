Трамп готує масштабні зміни на енергетичному ринку США

Дональд Трамп готує запровадити важливі зміни на енергетичному ринку. Фактично, політик має на меті виконати свої передвиборчі обіцянки.

Трамп готує зміни на енергетичному ринку США

Команда Дональда Трампа розробляє масштабний пакет заходів на енергетичному ринку. Зокрема, йдеться про нафту та скраплений природний газ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Повідомляють, що пакет буде включати схвалення дозволів на експорт для нових проєктів з виробництва скрапленого природного газу та збільшення обсягів буріння нафтових свердловин біля узбережжя США та на федеральних землях.

Додають, що видобування нафти і газу буде однією з ключових компонентів раннього порядку денного Дональда Трампа під час другого президентського терміну.

Крім того, повідомляють, що Дональд Трамп має на меті скасувати певні кліматичні закони та постанови, які запровадив та просував чинний президент США Джо Байден. Для прикладу, йдеться про податкові пільги для електромобілів та нові стандарти для чистих електростанцій, які направлені на поступову відмову від використання вугілля та природного газу.