Трамп готовит масштабные изменения на энергетическом рынке США

Дональд Трамп готовит ввести важные изменения на энергетическом рынке. Фактически, политик имеет целью выполнить свои предвыборные обещания.

Трамп готовит изменения на энергетическом рынке США

Команда Дональда Трампа разрабатывает масштабный пакет мер на энергетическом рынке. В частности, речь идет о нефти и сжиженном природном газе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сообщают, что пакет будет включать одобрение разрешений на экспорт для новых проектов по производству сжиженного природного газа и увеличение объемов бурения нефтяных скважин у побережья США и на федеральных землях.

Добавляют, что добыча нефти и газа будет одной из ключевых компонентов ранней повестки дня Дональда Трампа во время второго президентского срока.

Кроме того, сообщают, что Дональд Трамп имеет целью отменить определенные климатические законы и постановления, которые ввел и продвигал действующий президент США Джо Байден. Например, речь идет о налоговых льготах для электромобилей и новые стандарты для чистых электростанций, которые направлены на постепенный отказ от использования угля и природного газа.