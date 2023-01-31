США – хуліган: Пекін та Вашингтон публічно розкритикували один одного

Китай та США розкритикували один на одного на останній зустрічі Світової організації торгівлі. Про претензії офіційного Вашингтона та Пекіна – далі у тексті.

Посол Китаю виступив на зустрічі щодо торгових спорів після того, як США подали низку скарг щодо постанов Світової організації торгівлі (далі СОТ), які включають Норвегію, Швейцарію, Туреччину та Китай. Йдеться про американські тарифи на метал, які порушують глобальні правила.

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Китай висунув нові звинувачення проти США

Китайський дипломат заявив, що така поведінка офіційного Вашингтона створює для США образ хулігана, який порушує і правила, і ланцюжки постачання.

Річ у тому, що протягом останніх тижнів СОТ ухвалила два важливих рішення не на користь США. Йдеться про спір з Гонконгом щодо маркування, а також у справі про метали за участі Китаю.

Що таке СОТ Світова організація торгівлі – це міжнародна організація, яка існує з 1 січня 1995 року. Ключові цілі блоку – лібералізація міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин між державами.

Відповідь США

Американська сторона також прокоментувала цю ситуацію. Представники США звинуватили Китай у застосуванні протизаконних та односторонніх заходів щодо американського експорту.

СОТ, яка служить для захисту неринкової політики та практики Китаю, не відповідає нічиїм інтересам,

– наголосила чиновниця з США.

Світова організація торгівлі не зможе розглянути скарги офіційного Вашингтона у справі по металах, оскільки робота відповідної колегії паралізована через те, що США не підтримали нових суддів.

Крім того, у Штати уже давно критикують систему розв'язання спорів СОТ та закликає до її реформування, розкритикувавши обидва рішення. Головна причина засудження усіх вище перерахованих аспектів – зловживання повноваженнями, за версією американців.