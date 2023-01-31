США – хулиган: Пекин и Вашингтон публично раскритиковали друг друга

Китай и США раскритиковали друг друга на последней встрече Всемирной торговой организации. О претензиях официального Вашингтона и Пекина – далее в тексте.

Посол Китая выступил на встрече по торговым спорам после того, как США подали ряд жалоб по поводу постановлений Всемирной торговой организации (далее ВТО), включающие Норвегию, Швейцарию, Турцию и Китай. Речь идет об американских тарифах на металл, которые нарушают глобальные правила.

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Китай выдвинул новые обвинения против США

Китайский дипломат заявил, что такое поведение официального Вашингтона создает для США образ хулигана, который нарушает правила и цепочки снабжения.

Дело в том, что за последние недели ВТО приняла два важных решения не в пользу США. Речь идет о споре с Гонконгом по маркировке, а также по делу о металлах с участием Китая.

Что такое ВТО Всемирная торговая организация – это международная организация, которая существует с 1 января 1995 года. Ключевые цели блока – либерализация интернациональной торговли и регулирование торгово-политических отношений меж государствами.

Ответ США

Американская сторона также прокомментировала данную ситуацию. Представители США обвинили Китай в применении противозаконных и односторонних мер по американскому экспорту.

ВТО, которая служит для защиты нерыночной политики и практики Китая, не отвечает ничьим интересам,

– подчеркнула чиновница из США.

Всемирная торговая организация не сможет рассмотреть жалобы официального Вашингтона по делу по металлам, поскольку работа соответствующей коллегии парализована из-за того, что США не поддержали новых судей.

Кроме того, в Штаты уже давно критикуют систему разрешения споров ВТО и призывает к ее реформированию, раскритиковав оба решения. Главная причина осуждения всех вышеперечисленных аспектов – злоупотребление полномочиями, по версии американцев.