Торгова війна між США та Китаєм: хто буде єдиним переможцем

Відносини між двома найпотужнішими економіками світу – США та Китаєм – наразі перебувають у досить турбулентній фазі. Зокрема, існує ймовірність торгової війни між країнами.

Водночас переможцем потенційної торгової війни між Китаєм та США, найімовірніше, буде американський долар.

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Що відбувається між США та Китаєм

Наразі невизначеність щодо торгових відносин між США та Китаєм перебуває на найвищому рівні з 2018 – 2019 років. Нагадаємо, тоді між адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа та офіційного Пекіна напруга досягла апогею. Поточна ситуація поки не досягла піків попередніх років, але з наближенням президентських виборів у США буде в центрі більшої уваги.

Незалежно від результату виборів у США подальші тарифи на імпорт з Китаю та ймовірні заходи у відповідь видаються неминучими. Зокрема, китайська влада вже попереджає, що приєднання Європи до тарифної політики призведе до "торговельної війни". Виграш Трампа лише підвищить ставки.

Захист для США та майбутнє долара

Тренд на посилення політики протекціонізму та зменшення обсягів транскордонної торгівлі може спровокувати сповільнення економічного зростання в усьому світі. Проте США – це перша економіка світу та валютна наддержава, яка має рівні захисту, яких не доступні іншим країнам. Йдеться про такі фактори:

Відносно закритий характер економіки;

Значення для світу ринків акцій та облігацій;

Частка долара США у міжнародних резервах.

Простіше говорячи, наслідки торгової війни між США та Китаєм, швидше за все відчують інші валюти, жодна з яких також не має статусу "тихої гавані", як долар.

Крім того, експерти з Deutsche Bank очікують, що американський долар залишатиметься "сильнішим довше" цього року і в наступному, хоча існує ймовірність того, що імпульс може згаснути.