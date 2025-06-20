Енергетичні велетні: ТОП країн за найбільшими запасами газу

Попри глобальний перехід до безвуглецевої економіки природний газ все ще залишається одним з основних джерел енергії, Викопне паливо, займає важливе місце у забезпеченні роботи промисловості, транспорту та всієї економіки, а його експорт продовжує приносити значні доходи.

У якій країні найбільші запасу природного газу

Росія залишається однією з найбільш забезпечених енергоресурсами країн світу: її запаси природного газу оцінюються приблизно в 38 трильйонів кубометрів, що робить їх найбільшими доведеними у світі. Більшість запасів російського блакитного палива розташована у Сибіру, ​​на родовищах Ямбург, Уренгой та Ведмеже, пише 24 Канал з посиланням на енергетичний прогноз BP.

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Росія також вважається другим за величиною експортером та виробником блакитного палива у світі. У 2024 році країна продала рекордні 33,6 мільйона тонн зрідженого природного газу (ЗПГ), збільшивши експорт на 4% порівняно з показником 2023 року.

Цікаво! На Росію припадає 19% світових запасів природного газу.

Хто в трійці лідерів

Крім Росії в трійку лідерів за найбільшими запасу природного газу входять Іран та Катар. Іран посідає друге місце у світі за обсягом запасів природного газу (32 трильйони кубометрів) та є третім за величиною виробником, забезпечуючи близько 6% світового обсягу видобутку. За останні десять років Іран потроїв обсяги видобутку, ставши найбільшим виробником природного газу на Близькому Сході.

Примітно! Іран разом із Катаром ділить найбільше у світі родовище газу: іранська частина відома як Південний Парс, катарська як Північний Купол.

Будівництво резервуарів для зрідженого газу в Катарі / Фото Getty Images

Трійку лідерів замикає Катар (24,7 трильйона кубометрів), який також посідає третє місце у світі з експорту природного газу та третє місце у світі з експорту ЗПГ. На початку 2024 року Катар оприлюднив плани збільшення видобутку на найбільшому у світі родовищі природного газу, маючи намір до 2030 року збільшити потужність до 142 мільйонів метричних тонн на рік.