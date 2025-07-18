Як вираховуються статки боксерів?

Доходи боксерів включають гонорари за поєдинки, а також бізнес спортсменів та їх рекламні контракти. Рейтинг найзаможніших боксерів у 2025 році пояснює, як у боксерів формуються величезні капітали, пише 24 Канал з посиланням на Brand Vision Insights.

Флойд Мейвезер-молодший

Абсолютний лідер рейтингу зі статками приблизно 400 мільйонів доларів. Мейвезер отримав понад мільярд доларів за кар'єру, причому окремі гонорари за бої досягали десятків мільйонів.

Цікаво! Його фінансовий успіх забезпечений також доходами від Mayweather Promotions і грамотним контролем над телеправами.

Флойд Мейвезер-молодший / фото Getty Images

Джордж Форман

Легендарний важковаговик на другому місці зі статками у приблизно 300 мільйоні доларів.

Свої гроші він заробив не тільки на рингу, але і за його межами – перш за все завдяки виробництву грилів George Foreman Grill, яке принесло йому понад 200 мільйонів доларів.

Джордж Форман / фото Getty Images

Канело Альварес

Мексиканець Канело залишається головною зіркою сучасного боксу і має статки також у приблизно 300 мільйоні доларів. Контракт з DAZN на 365 мільйонів доларів і партнерство з близькосхідними організаторами зробили його одним з найбільш високооплачуваних спортсменів.

Цікаво! Крім боїв, він активно інвестує в нерухомість і випускає власний бренд текіли.

Канело Альварес / фото Getty Images

Менні Пакьяо

Один з найбільш титулованих бійців в історії, Пакьяо має статки 220 мільйонів доларів.

Після завершення кар'єри боксер зайнявся політикою, став сенатором на Філіппінах і розвинув ділову активність, включаючи проєкти в нерухомості та медіа.

Менні Пакьяо / фото Getty Images

Оскар Де Ла Хойя

"Золотий хлопчик" поєднав кар'єру чемпіона з успіхом у якості промоутера, що дозволило йому заробити приблизно 200 мільйонів доларів.

Його компанія Golden Boy Promotions стала однією з провідних у світі, а сам Де Ла Хойя бере активну участь у трансляціях і спортивних медіа.

Оскар Де Ла Хойя / фото Getty Images

Леннокс Льюїс

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі має статки у приблизно 180 мільйонів доларів. Льюїс інвестував зароблені мільйони в бренди, нерухомість і медіа.

Цікаво! Леннокс Льюїс продовжує заробляти після завершення кар'єри завдяки ліцензуванню імені та участі в телепроєктах.

Леннокс Льюїс / фото Getty Images

Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі став ключовою фігурою в сучасній історії важкої ваги й встиг заробити приблизно 160 мільйонів доларів. Він заробляє на боях, PPV-продажах, контракті з Netflix і власному енергетичному напої Furocity, показуючи.

Тайсон Ф'юрі / фото Getty Images

Ентоні Джошуа

Статки Джошуа дорівнюють приблизно 150 мільйонам доларів. Він поєднує титульні бої з рекламними контрактами (в тому числі з Under Armour і Beats), а також активно інвестує в технологічні стартапи та нерухомість.

Ентоні Джошуа / фото Getty Images

Олександр Усик

Видання оцінює статки Усика у приблизно 100 мільйонів доларів. Український чемпіон заробив капітал шляхом великих боїв, спонсорських контрактів і ділової активності. Попри війну в Україні, Усик зберігає міжнародну популярність і розвиває благодійні проєкти.

Олександр Усик / фото Getty Images

Джервонта "Танк" Девіс

Один з найяскравіших молодих бійців, Девіс швидко увійшов до еліти й вже має приблизно 60 мільйонів доларів. Боксер стабільно заробляє на боях і платних трансляціях, а також активно працює зі спонсорами всього через кілька років після дебюту.

Джервонта "Танк" Девіс / фото Getty Images