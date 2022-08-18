Manchester United Fan Token (MUFC) – це мертва монета, яка нічим не пов'язана із популярним футбольнм клубом. Але 17 серпня вона відродилася.

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Чому MUFC злетіла в ціні

Команда програмістів, яка стоїть за криптотокеном MUFC, у серпні 2021 року заявила, що власники такого токену зможуть впливати на рішлення футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Проте це була брехня, яка певний час живила проєкт. У листопаді того ж року команда провела раунд "розвантаження" 10 мільярдів MUFC, пообіцявши безплатно надати 10 тисяч токенів користувачам, які стежать за її офіційними дописами в соцмережах. На цьому проєкту вдалося підняти ціну MUFC до 1 долара.

Але згодом всі усвідомили, що MUFC виявився обманкою, не пов'язаною нічим із футбольним клубом та немаючи за собою нічого, крім простої програми. Це обвалило токен на 100% після листопада. Його вважали мертвим, поки 17 серпня мільярдер Ілон Маск не написав твій про буцімто наміри придбати клуб "Манчестер Юнайтед".

Я купую "Манчестер Юнайтед". Нема за що,

– написав Ілон Маск.

Згодом Маска запитпли, чи він серйозно, на що він відповів, що це був давній жарт. Але цей жарт призвів до зростання всіх активів, пов'язаних з футбольною командою:

Акції MANU виросли на 7%.

Ринкова вартість Tezos (XTZ), офіційного блокчейн-партнера та тренувального партнера клубу, зросла на 138,85 мільйона доларів.

Навіть офіційний криптотокен іншої футбольної команди "Манчестер Сіті" – CITY – подорожчав на 14%.

Та найбільше виріс в ціні саме токен MUFC – на понад 3000% через годину після твіту Маска про покупку Манчестер Юнайтед. Однак ралі MUFC виглядає як маніпулювання цінами через надзвичайно низьку ліквідність і обсяг. Невелика кількість спекулянтів, ймовірно, використовувала низьку ліквідність MUFC для штучного прокачування токена. Ціна вже впала на 50% від свого піку і цілком ймовірно, що повернеться до нуля.

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