США можуть заборонити TikTok, тоді як платформа встановила важливий рекорд

У США існує ймовірність заборони соціальної мережі TikTok. Водночас дохід платформи у країні за 2023 рік сягнув рекордної позначки.

Соціальна мережа TikTok належить пекінській компанії ByteDance і цей факт турбує американських законодавців. У середині березня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт, згідно з яким китайська компанія буде вимушена або продати популярну платформу, або її заборонять в країні.

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Рекордний дохід у TikTok у США

Водночас повідомляють, що за 2023 рік дохід соціальної мережі TikTok у США склав рекордних 16 мільярдів доларів. Ці дані підкреслюють масштаб діяльності платформи у першій економіці світу.

Джерела також додають, що дохід ByteDance за минулий рік сягнув 120 мільярдів доларів. Цей показник зріс приблизно на 40% у порівнянні з попереднім роком. Поштовхом до зростання став стрімке масштабування TikTok. При цьому більшу частину доходів компанія отримує у Китаї.

Водночас компанія ByteDance має потенціал для того, щоб випередити власника Facebook, компанію Meta, як найбільшу в світі компанію соціальних мереж за обсягом продажів.