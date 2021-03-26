Нова ера: The New York Times перетворила свою колонку в NFT та заробила 570 тисяч доларів

На рубежі нової "золотої лихоманки" The New York Times вирішила провести експеримент та перетворила колонку одного з авторів у NFT. Що з цього вийшло – читайте далі.

Автор колонки авторитетного американського видання The New York Times Кевін Рус написав матеріал під назвою "Купіть цю колонку на блокчейні" та виставив її як лот на аукціоні NFT.

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Вдалий хід

У колонці Рус висвітлив тему технологій та NFT та як з їх допомогою почали заробляти мільйони. Ринок NFT розвивається шаленими темпами, оскільки ентузіасти та "першовідкривачі" намагаються заробити якомога більше на новому віянні.

NFT (non-fungible tokens, українською – невзаємозамінні токени) – це нова категорія криптовалюти, де кожна монета є унікальною одиницею. Особливістю цієї системи є неможливість обміняти одну купюру чи монету на іншу. Активи існують лише у власній криптосистемі.

Наприклад, нещодавно цифровий художник Майк Вінкельманн продав на одній з платформ символічну колекцію своїх робіт за 69 мільйонів доларів.

Спостерігаючи за тим, як багатства переходять з рук в руки, я подумав: чому розважаються лише знаменитості, спортсмени та художники? Чому журналісту не можна приєднатися до NFT-вечірки?,

– пояснив своє рішення Рус.

Журналіст розмістив свій лот на платформі 24 березня, встановивши мінімально можливу ціну – 0,5 ефірів (на той момент – 812 доларів). Аукціон тривав всього-на-всього 24 години. Колонку The New York Times продали за 350 ефірів – майже 568 тисяч доларів США.

Усі кошти від продажу направили до благодійного фонду Neediest Cases Fund, який допомагає багатьом некомерційним організаціям.

Колонку придбав клієнт сервісу продажів цифрових активів Foundation з ніком @3fmusi. Судячи з інформації в профілі, цей акаунт належить музичній студії в Дубаї.

Криптовалюта / Фото unsplash

Прогнози на майбутнє

Тож, можливо якщо нова технологія змінить світ, як це прогнозують її шанувальники, то володіння статтею Руса буде рівнозначним володінню першим телевізійним етером NBC чи першою електронною адресою AOL. Варто пам'ятати, що одним з найбажаніших привілеїв є можливість володіти шматочком історії.

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Цікаво, що за майже 170-річну історію The New York Times – це перша стаття, яка буде розповсюджуватися у такому форматі.

Звичайно, немає жодних гарантій, що NFT не є тимчасовим віянням. Однак, з іншої сторони, якщо прогнози щодо розвитку цієї технології стануть реальністю, то це може кардинально змінити спосіб створення, споживання та торгівлі в Інтернеті.