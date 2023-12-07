"Людина року" та феноменальні успіхи: чому шлях Тейлор Свіфт до мільярда майже унікальний

У 2023 році американська співачка Тейлор Свіфт без перебільшення досягла нових вершин у професійній кар'єрі. Це, зокрема, можна відстежити завдяки збільшенню її впливу у світі та банківського рахунку.

Цьогоріч видання Time визнало Тейлор Свіфт "Людиною року-2023". Авторка пісень випередила у цій категорії Володимира Путіна, Сі Цзіньпіня та британського короля Чарльза III. Це також привід більше дізнатися про фінансове становище попзірки.

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Яким капіталом володіє Тейлор Свіфт

Саме у 2023 році всесвітньо відома співачка здобула статус мільярдерки. Важлива особливість фінансового успіху попзірки – це те, як саме Тейлор Свіфт заробляла. Річ у тому, що вона стала мільярдеркою перш за все завдяки музиці.

Це досить унікальний випадок. Адже в останні роки більшість відомих людей з музичної індустрії досягали такого результату завдяки бізнесам, розвитку власних брендів, інвестицій тощо.

У 2022 році "Людиною року" за версією TIME визнали Володимира Зеленського та весь український народ.

Forbes оцінив її капітал в 1,1 мільярда доларів. Серед основних статей доходу такі:

Понад 500 мільйонів доларів зірка отримала у вигляді роялті за музику та гастролі;

зірка отримала у вигляді роялті за музику та гастролі; За перший етап туру "Eras", який ще буде тривати кілька місяців, співачка отримала понад 190 мільйонів доларів після сплати податки;

Ще 500 мільйонів доларів Тейлор Свіфт отримала завдяки зростанню вартості її музичного каталогу;

Тейлор Свіфт отримала завдяки зростанню вартості її музичного каталогу; Ще 35 мільйонів доларів Свіфт приніс показ в кінотеатрах фільму "Taylor Swift: The Eras Tour" за перші два тижні.