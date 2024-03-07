Сінгапур звинувачують у "недружній поведінці" через Тейлор Свіфт: чому інші країни обурені

Тейлор Свіфт – це одна із найвідоміших співачок сучасності у США та світі, яка стала справжнім феноменом індустрії. Ба більше, за право проводити її концерти країни та міста ведуть запеклу боротьбу. Це і призвело до скандалу.

Країни регіону звинувачують Сінгапур, який уклав з організаторами концертів Тейлор Свіфт у рамках туру "The Eras" ексклюзивну угоду, у "недружній поведінці". Річ у тому, що співачка не виступала в жодній іншій країні Південно-Східної Азії.

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Сінгапур потрапив у скандал через Тейлор Свіфт

Своє обурення цією ситуацією висловили представники влади у Таїланді та Філіппінах. Зокрема, премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін заявив, що Сінгапур заплатив американській співачці близько 3 мільйонів доларів за кожен концерт, який вона відіграла в країні. Як повідомляють, йдеться про 6 концертів.

Тоді як член Палати представників Філіппін Джої Сальседа заявив, що угода Сінгапуру з організаторами – це "вчинок, який хороші сусіди не зробили б".

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун також прокоментував заяви чиновників з сусідніх країн та виділив кілька моментів, які стосуються угоди з Тейлор Свіфт:

Він підтвердив, що агентства домовилися зі співачкою про те, щоб Сінгапур став її єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії;

Політик додав, що зірці запропонували певні стимули й сприяли укладанню угоди між сторонами.

За його словами, ця угода виявилася дуже успішною. Крім того, Лі Сяньлун наполіг, що не бачить в цьому нічого недружнього.

Чому Тейлор Свіфт важлива для цілих країн

, що у 2023 році Тейлор Свіфт стала мільярдеркою . Цікавою, що цього статусу зірка досягла саме завдяки своїй музиці. Зокрема, неабияку роль відіграв її поточний тур.

Річ у тому, що приїзд співачки до країни та міста прямо пов'язаний з припливом коштів в економіку. Для прикладу, йдеться про зростання попиту на бронювання житла та квитків до місця проведення концертів.

За оцінками експертів, 70% відвідувачів прилітають з інших країн, аби відвідати захід і витратять орієнтовно 370 мільйонів доларів. В цілому тур співачки може принести ВВП Сінгапуру до 10%.