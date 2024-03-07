Країни регіону звинувачують Сінгапур, який уклав з організаторами концертів Тейлор Свіфт у рамках туру "The Eras" ексклюзивну угоду, у "недружній поведінці". Річ у тому, що співачка не виступала в жодній іншій країні Південно-Східної Азії.

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Сінгапур потрапив у скандал через Тейлор Свіфт

Своє обурення цією ситуацією висловили представники влади у Таїланді та Філіппінах. Зокрема, премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін заявив, що Сінгапур заплатив американській співачці близько 3 мільйонів доларів за кожен концерт, який вона відіграла в країні. Як повідомляють, йдеться про 6 концертів.

Тоді як член Палати представників Філіппін Джої Сальседа заявив, що угода Сінгапуру з організаторами – це "вчинок, який хороші сусіди не зробили б".

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун також прокоментував заяви чиновників з сусідніх країн та виділив кілька моментів, які стосуються угоди з Тейлор Свіфт:

Він підтвердив, що агентства домовилися зі співачкою про те, щоб Сінгапур став її єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії;

Політик додав, що зірці запропонували певні стимули й сприяли укладанню угоди між сторонами.

За його словами, ця угода виявилася дуже успішною. Крім того, Лі Сяньлун наполіг, що не бачить в цьому нічого недружнього.

Нагадаємо, що у 2023 році Тейлор Свіфт стала мільярдеркою. Цікавою, що цього статусу зірка досягла саме завдяки своїй музиці. Зокрема, неабияку роль відіграв її поточний тур.

Чому Тейлор Свіфт важлива для цілих країн

Річ у тому, що приїзд співачки до країни та міста прямо пов'язаний з припливом коштів в економіку. Для прикладу, йдеться про зростання попиту на бронювання житла та квитків до місця проведення концертів.

За оцінками експертів, 70% відвідувачів прилітають з інших країн, аби відвідати захід і витратять орієнтовно 370 мільйонів доларів. В цілому тур співачки може принести ВВП Сінгапуру до 10%.