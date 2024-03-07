Країни регіону звинувачують Сінгапур, який уклав з організаторами концертів Тейлор Свіфт у рамках туру "The Eras" ексклюзивну угоду, у "недружній поведінці". Річ у тому, що співачка не виступала в жодній іншій країні Південно-Східної Азії.
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Сінгапур потрапив у скандал через Тейлор Свіфт
Своє обурення цією ситуацією висловили представники влади у Таїланді та Філіппінах. Зокрема, премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін заявив, що Сінгапур заплатив американській співачці близько 3 мільйонів доларів за кожен концерт, який вона відіграла в країні. Як повідомляють, йдеться про 6 концертів.
Тоді як член Палати представників Філіппін Джої Сальседа заявив, що угода Сінгапуру з організаторами – це "вчинок, який хороші сусіди не зробили б".
Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун також прокоментував заяви чиновників з сусідніх країн та виділив кілька моментів, які стосуються угоди з Тейлор Свіфт:
- Він підтвердив, що агентства домовилися зі співачкою про те, щоб Сінгапур став її єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії;
- Політик додав, що зірці запропонували певні стимули й сприяли укладанню угоди між сторонами.
- За його словами, ця угода виявилася дуже успішною. Крім того, Лі Сяньлун наполіг, що не бачить в цьому нічого недружнього.
Чому Тейлор Свіфт важлива для цілих країн
Річ у тому, що приїзд співачки до країни та міста прямо пов'язаний з припливом коштів в економіку. Для прикладу, йдеться про зростання попиту на бронювання житла та квитків до місця проведення концертів.
За оцінками експертів, 70% відвідувачів прилітають з інших країн, аби відвідати захід і витратять орієнтовно 370 мільйонів доларів. В цілому тур співачки може принести ВВП Сінгапуру до 10%.