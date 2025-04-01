"Велика корпорація": які статки у Тейлор Свіфт та на чому вона заробляє

Статки Тейлор Свіфт справді вражають. Частково це пояснюється словами одного з її близьких друзів: "Тейлор Свіфт — це велика корпорація" і як й будь-яка велика корпорація, вона може похвалитися капіталом у мільярди доларів.

На чому заробляє Тейлор Свіфт?

Величезні статки володарки премії "Греммі" – результат не тільки її музичного таланту, а й видатних підприємницьких здібностей. Свіфт навіть заснувала власну керуючу компанію, в якій обіймає посаду генерального директора, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

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На відміну від інших музикантів, таких як Ріанна, яка заробила значні статки на своїй лінії косметики, або Jay-Z, який став мільярдером шляхом різних додаткових заробітків, більша частина статків Свіфт – це доходи від її пісень та виступів

Цікаво! У 17 років Свіфт стала наймолодшою кантрі-музиканткою, яка коли-небудь потрапляла в чарти. За двадцятирічну кар'єру вона випустила 14 альбомів, які посіли перше місце в чартах – більше, ніж будь-яка інша виконавиця.

30 травня 2025 року Тейлор Свіфт оголосила, що викупила права на свої майстер-записи у попереднього власника – інвестиційної компанії Shamrock Capital. За інформацією Billboard, сума угоди була близькою до тієї, за яку компанія придбала записи у 2020 році, — близько 360 мільйонів доларів.

Тепер вся музика, яку я коли-небудь створювала, належить мені. Сказати, що це була моя найзаповітніша мрія – значить нічого не сказати. Я безмежно вдячна всій команді Shamrock Capital за те, що вони першими запропонували мені таку можливість,

– написала Свіфт у відкритому листі, опублікованому на її офіційному сайті.

Які статки у Тейлор Свіфт?

За даними Forbes, у 2025 році статки Тейлор Свіфт оцінювалися в 1,6 мільярда доларів, що робить її одніє із найбагатших знаменитостей у світі. Роком раніше вона заробила близько 190 мільйонів доларів тільки на історичному турі Eras Tour.

Цікаво! Свіфт стала першою людиною, яка заробила мільярд доларів основному шляхом написання і виконання власних пісень.