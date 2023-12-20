Майбутнє вже поруч: банк Норвегії розпочав фінальне тестування цифрової валюти

Центральний банк Норвегії останні два роки проводить дослідження цифрової валюти. Вони хочуть проаналізувати можливості та наслідки впровадження CBDC.

Центральний банк Норвегії оголосив, що розпочав завершальне тестування власної цифрової валюти. Після закінчення цього етапу регулятор збирається ухвалити рішення про її запуск.

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Norges Bank намагається оцінити: чи зможе цифрова норвезька крона стати безпечним та ефективним платіжним засобом нарівні зі звичними формами національної валюти.

Що відомо про дослідження цифрової валюти

Протягом останніх двох років робоча група провела чотири етапи дослідження власної CBDC. На четвертій фазі проводилася перевірка:

технічних рішень;

аналізувалися сценарії запровадження CBDC у платіжну систему;

оцінювалися наслідки управління ліквідністю і кредитно-грошовою політикою;

обговорювалися поправки до законодавства, необхідні для запровадження державної цифрової валюти.

Наразі проєкт перейшов у пʼяту, завершальну фазу: будуть проаналізовані можливості та наслідки впровадження CBDC.

Нові форми розрахунків

Крім того, NB вивчить нові форми розрахунків із цифровою кроною.

Чинна платіжна система Норвегії функціонує добре, тому не варто поспішати із запровадженням державного стейблкоїну. Однак, враховуючи зниження попиту на готівку, появу нових форм активів та платіжних платформ, а також дослідження інших центробанків у галузі CBDC, впровадження цифрової крони стає дедалі актуальнішим,

— оголосила керуюча NB Іда Уолден Бач.

Для цього центробанк має намір взаємодіяти із зацікавленими сторонами, іншими центральними банками та міжнародними організаціями.