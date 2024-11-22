Наступниця Ілона Маска в Tesla продала акції компанії на понад 35 мільйонів доларів

Голова ради директорів Tesla продала акції виробника електрокарів на мільйони доларів. Вона це зробила після стрімкого зростання вартості цінних паперів на фондовому ринку.

Голова ради директорів Tesla продала тисячі акцій Tesla

Робін Денхолм, яка обіймає посаду ради директорів Tesla з 2018 року, продала акції компанії у рамках спеціального торгового плану. Вона замінила на цій посаді Ілона Маска через угоду з Комісією цінних паперів та бірж США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Продаж акцій Tesla – це частина заздалегідь створеного торгового плану, який дозволяє інсайдерам компанії продавати цінні папери відповідно до встановлених правил.

Згідно з наявними даними, Денхолм реалізувала 112,39 тисячі опціонів на акції Tesla. Цінні папери виробника електрокарів вона продала 15 листопада. У результаті Робін Денхолм заробила 32,5 мільйона доларів.

Варто нагадати, що з початку листопада акції Tesla зросли в ціні на 38%. Завдяки цьому компанія знову повернулася до так званого клубу трильйонерів, оскільки її ринкова капіталізація перетнула відповідну позначку.

Важливо! Виробник електрокарів був серед бенефіціарів перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Річ у тому, що генеральний директор Tesla – це мільярдер Ілон Маск, який наразі входить до команди політика.

Раніше повідомляли, що команда Трампа має на меті створити федеральну систему регулювання безпілотних автомобілів. Це можуть зробити пріоритетом для Міністерства транспорту США. Потенційне пом'якшення регулювання у цьому секторі може стати головним фактором для прискорення розробки та впровадження безпілотних технологій.