Преемница Илона Маска в Tesla продала акции компании на более 35 миллионов долларов

Председатель совета директоров Tesla продала акции производителя электрокаров на миллионы долларов. Она это сделала после стремительного роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке.

Председатель совета директоров Tesla продала тысячи акций Tesla

Робин Денхолм, которая занимает должность совета директоров Tesla с 2018 года, продала акции компании в рамках специального торгового плана. Она заменила на этом посту Илона Маска через соглашение с Комиссией ценных бумаг и бирж США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Продажа акций Tesla – это часть заранее созданного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.

Согласно имеющимся данным, Денхолм реализовала 112,39 тысячи опционов на акции Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров она продала 15 ноября. В результате Робин Денхолм заработала 32,5 миллиона долларов.

Стоит напомнить, что с начала ноября акции Tesla выросли в цене на 38%. Благодаря этому компания снова вернулась в так называемый клуб триллионеров, поскольку ее рыночная капитализация пересекла соответствующую отметку.

Важно! Производитель электрокаров был среди бенефициаров победы Дональда Трампа на выборах в США. Дело в том, что генеральный директор Tesla – это миллиардер Илон Маск, который сейчас входит в команду политика.

Ранее сообщалось, что команда Трампа планирует создать федеральную систему регулирования беспилотных автомобилей. Это могут сделать приоритетом для Министерства транспорта США. Потенциальное смягчение регулирования в этом секторе может стать главным фактором для ускорения разработки и внедрения беспилотных технологий.