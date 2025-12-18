Акції Tesla встановили рекорд: такого ще не було

Акції Tesla сягнули історичного максимуму. Вони досягли – 489,88 долара ще 16 грудня. Буквально за добу акції зросли ще на 3,1%.

Чому дорожчають акції Tesla?

Ринкова вартість компанії зросла на 1,63 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Зверніть увагу! При цьому, статки Ілона Маска зросли до 684 мільярдів доларів.

Зауважимо, що протягом року акції Tesla змінювались в ціні так:

за перший квартал 2025 року акції Tesla опустились в ціні на 36%;

згодом їхня ціна відновилась.

За рік акції Tesla зросли в ціні на 21%. Попередній ціновий рекорд було встановлено торік, він складав – 488,54 долара.

Акції компанії зросли цього тижня після того, як генеральний директор Ілон Маск, найбагатша людина у світі, заявив, що Tesla тестує безпілотні автомобілі в Остіні, штат Техас, без пасажирів на борту, майже через шість місяців після запуску пілотної програми з безпечними водіями,

За даними investing.com, сьогодні ціна акцій Tesla дещо впала, порівняно з 16 грудня. Їхня ціна – 467,26 долара.



Скільки коштують акції Tesla 18 грудня 2025 / Скриншот з ресурсу investing.com

Що важливо знати про власника Tesla Ілона Маска зараз?

Наразі чистий капітал Маска складає майже 684 мільярди доларів – він найбільший у світі. Для розуміння, це на 430 мільярдів доларів більше ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа (саме цей бізнесмен посідає 2 місце у списку).

Саме Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 600 мільйонів доларів. Бізнесмену вдалося досягти такого рівня, завдяки зростанню оцінки SpaceX до 800 мільярдів доларів.

Цікаво! Ринкова вартість Tesla зараз сьома у світі. Ця компанія поступається лише Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom.