Акції Tesla встановили рекорд: такого ще не було
- Акції Tesla досягли рекордного значення у 489,88 долара 16 грудня, зросли на 3,1% за добу, але потім знизилися до 467,26 долара.
- Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трильйона доларів.
Акції Tesla сягнули історичного максимуму. Вони досягли – 489,88 долара ще 16 грудня. Буквально за добу акції зросли ще на 3,1%.
Чому дорожчають акції Tesla?
Ринкова вартість компанії зросла на 1,63 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
Зверніть увагу! При цьому, статки Ілона Маска зросли до 684 мільярдів доларів.
Зауважимо, що протягом року акції Tesla змінювались в ціні так:
- за перший квартал 2025 року акції Tesla опустились в ціні на 36%;
- згодом їхня ціна відновилась.
За рік акції Tesla зросли в ціні на 21%. Попередній ціновий рекорд було встановлено торік, він складав – 488,54 долара.
Акції компанії зросли цього тижня після того, як генеральний директор Ілон Маск, найбагатша людина у світі, заявив, що Tesla тестує безпілотні автомобілі в Остіні, штат Техас, без пасажирів на борту, майже через шість місяців після запуску пілотної програми з безпечними водіями,
– наголошує видання.
За даними investing.com, сьогодні ціна акцій Tesla дещо впала, порівняно з 16 грудня. Їхня ціна – 467,26 долара.
Скільки коштують акції Tesla 18 грудня 2025 / Скриншот з ресурсу investing.com
Що важливо знати про власника Tesla Ілона Маска зараз?
Наразі чистий капітал Маска складає майже 684 мільярди доларів – він найбільший у світі. Для розуміння, це на 430 мільярдів доларів більше ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа (саме цей бізнесмен посідає 2 місце у списку).
Саме Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 600 мільйонів доларів. Бізнесмену вдалося досягти такого рівня, завдяки зростанню оцінки SpaceX до 800 мільярдів доларів.
Цікаво! Ринкова вартість Tesla зараз сьома у світі. Ця компанія поступається лише Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom.