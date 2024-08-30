Telegram має боргові зобов'язання на понад 2 мільярди доларів: коли Дуров має розрахуватися

Соціальна мережа Telegram, засновника якої нещодавно затримали у Франції, має серйозні боргові зобов'язання. Через це виникають питання щодо майбутнього компанії.

Боргові зобов'язання Telegram

Згідно з останніми даними, компанія Telegram має боргові зобов'язання на суму у розмірі 2,4 мільярда доларів з терміном погашення у 2026 році. Зокрема, йдеться про розміщення облігацій на суму 1 мільярд доларів у 2021 році, де серед інвесторів були державні фонди Абу-Дабі. На початку року компанія залучила ще 330 мільйонів доларів.

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Крім того, фінансовий звіт компанії за 2023 рік свідчить, що Павло Дуров, який повністю володіє Telegram, особисто купив облігації на, щонайменше, 64 мільйони доларів. Підприємець заявив, що це частина того, що він раніше описував як інвестування "сотень мільйонів" у зростання Telegram.

До теми! Ціна облігацій Telegram впала майже на 10%, торгуючись на рівні 87 центів, порівняно з близько 96 центів до арешту Дурова у Франції.

Також повідомляють, що надії компанії Telegram на прибутковий вихід на фондову біржу протягом двох років були розбиті кримінальними звинуваченнями, висунутими проти генерального директора месенджера, оскільки власники облігацій компанії зазнають значних втрат через останні події.