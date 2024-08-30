Telegram имеет долговые обязательства более чем на 2 миллиарда долларов: когда Дуров должен рассчитаться

Социальная сеть Telegram, основателя которой недавно задержали во Франции, имеет серьезные долговые обязательства. Из-за этого возникают вопросы относительно будущего компании.

Долговые обязательства Telegram

Согласно последним данным, компания Telegram имеет долговые обязательства на сумму в размере 2,4 миллиарда долларов со сроком погашения в 2026 году. В частности, речь идет о размещении облигаций на сумму 1 миллиард долларов в 2021 году, где среди инвесторов были государственные фонды Абу-Даби. В начале года компания привлекла еще 330 миллионов долларов.

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Кроме того, финансовый отчет компании за 2023 год свидетельствует, что Павел Дуров, который полностью владеет Telegram, лично купил облигации на, минимум, 64 миллиона долларов. Предприниматель заявил, что это часть того, что он ранее описывал как инвестирование "сотен миллионов" в рост Telegram.

К теме! Цена облигаций Telegram упала почти на 10%, торгуясь на уровне 87 центов, по сравнению с около 96 центов до ареста Дурова во Франции.

Также сообщают, что надежды компании Telegram на прибыльный выход на фондовую биржу в течение двух лет были разбиты уголовными обвинениями, выдвинутыми против генерального директора мессенджера, поскольку держатели облигаций компании несут значительные потери из-за последних событий.