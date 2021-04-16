Найдорожчий мем України: "Телебачення Торонто" продало своє відео на NFT-аукціоні

Творці відомого сатиричного дайджесту новин вважають, що це прекрасний старт для українського NFT-ринку.

До теми Нова ера: The New York Times перетворила свою колонку в NFT та заробила 570 тисяч доларів

Головний мем України

Мем "Жуй сраку" з Ярославою Кравченко продали за 2500 доларів. "Телебачення Торонто" назвало комічне відео "найдорожчим мемом України". NFT-аукціон тривав два тижні на платформі OpenSea. Український лот придбав клієнт під ніком green-haired-hetman. Переможець вже навіть отримав свій виграш.

NFT (non-fungible tokens, українською – невзаємозамінні токени) – це категорія цифрової валюти, де кожна монета є унікальною одиницею. Головною перевагою цієї системи є неможливість обміняти одну купюру чи монету на іншу. Активи існують лише у власній криптосистемі.

Мем від "Телебачення Торонто" продали на аукціоні: дивіться відео

А Телебачення Торонто на всі гроші купить серветок, щоб втирати сльози радості. Або ми інвестуємо всі зароблені криптогривні у виробництво нових мемосів. Ще вирішуємо. І одночасно вже шукаємо, який мем продавати наступним. Які ваші варіанти?,

– поділилися планами творці шоу.