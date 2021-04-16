Найдорожчий мем України: "Телебачення Торонто" продало своє відео на NFT-аукціоні

Джерело:"Телебачення Торонто"
Автори YouTube-каналу "Телебачення Торонто" стали трендсетерами інноваційних технологій в Україні. Вони продали своє відео на NFT-аукціоні. Відповіді на питання, хто виграв лот, і за яку ціну – шукайте нижче.
Творці відомого сатиричного дайджесту новин вважають, що це прекрасний старт для українського NFT-ринку.
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Мем "Жуй сраку" з Ярославою Кравченко продали за 2500 доларів. "Телебачення Торонто" назвало комічне відео "найдорожчим мемом України". NFT-аукціон тривав два тижні на платформі OpenSea. Український лот придбав клієнт під ніком green-haired-hetman. Переможець вже навіть отримав свій виграш.
Мем від "Телебачення Торонто" продали на аукціоні: дивіться відео
А Телебачення Торонто на всі гроші купить серветок, щоб втирати сльози радості. Або ми інвестуємо всі зароблені криптогривні у виробництво нових мемосів. Ще вирішуємо. І одночасно вже шукаємо, який мем продавати наступним. Які ваші варіанти?,
– поділилися планами творці шоу.