Создатели известного сатирического дайджеста новостей считают, что это прекрасный старт для украинского NFT-рынка.

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Главный мем Украины

Мем "Жуй жопу" с Ярославой Кравченко продали за 2500 долларов. "Телевидение Торонто" назвало комическое видео " самым дорогим мемом Украины". NFT-аукцион длился две недели на платформе OpenSea. Украинский лот приобрел клиент под ником green-haired-hetman. Победитель уже даже получил свой выигрыш.

NFT (non-fungible tokens, украинский – взаимозаменяемы токены) – это категория цифровой валюты, где каждая монета является уникальной единицей. Главным преимуществом этой системы является невозможность обменять одну купюру или монету на другую. Активы существуют только в собственной криптосистеме.

Мем от "Телевидение Торонто" продали на аукционе: смотрите видео

А Телевидение Торонто на все деньги купит салфеток, чтобы втирать слезы радости. Или мы инвестируем все заработанные криптогривни в производство новых мемосив. Еще решаем. И одновременно уже ищем, который мем продавать следующим. Ваши варианты?,

– поделились планами создатели шоу.