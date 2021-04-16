Самый дорогой мем Украины: "Телевидение Торонто" продало свое видео на NFT-аукционе
Авторы YouTube-канала "Телевидение Торонто" стали трендсеттерами инновационных технологий в Украине. Они продали свое видео на NFT-аукционе. Ответы на вопрос, кто выиграл лот, и по какой цене – ищите ниже.
Источник:"Телебачення Торонто"
Создатели известного сатирического дайджеста новостей считают, что это прекрасный старт для украинского NFT-рынка.
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Главный мем Украины
Мем "Жуй жопу" с Ярославой Кравченко продали за 2500 долларов. "Телевидение Торонто" назвало комическое видео " самым дорогим мемом Украины". NFT-аукцион длился две недели на платформе OpenSea. Украинский лот приобрел клиент под ником green-haired-hetman. Победитель уже даже получил свой выигрыш.
Мем от "Телевидение Торонто" продали на аукционе: смотрите видео
А Телевидение Торонто на все деньги купит салфеток, чтобы втирать слезы радости. Или мы инвестируем все заработанные криптогривни в производство новых мемосив. Еще решаем. И одновременно уже ищем, который мем продавать следующим. Ваши варианты?,
– поделились планами создатели шоу.
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