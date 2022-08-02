Йдеться про фондові біржі як на материковому Китаї, так і в Гонконзі. Зміну динаміки також зафіксували на ринку криптовалют.

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Ринки в Азії відреагували на візит Пелосі на Тайвань

Фондовий індекс Шанхайської фондової біржі з початку дня втратив в ціні 2,26%, впавши до 3 186,27. Тоді як Індекс компонентів SZSE (акції компаній на Шеньчженьській фондовій біржі) впав до рівня 12,120,02, втративши з відкриття торгів 2,37%, пише CNBC. У Гонконзі зафіксували аналогічну ситуацію на ринку:

біржовий індекс Гонконзької фондової біржі Hang Seng втратив 2,36%, опустившись до 19,689,21;

китайські компанії-гіганти Alibaba та Meituan подешевшали на 2,85% та 2,11% відповідно.

Довідка! За літаком Ненсі Пелосі на шляху до Тайваню стежили майже 300 тисяч осіб. Принаймні саме такі дані зафіксували до того, як Flightradar24 почав працювати з перебоями. На момент створення цього матеріалу літак з американською політикинею на борту приземлився на острові.

Динаміка на крипторинку

Що ринку криптовалют, то тут теж виявили від'ємну динаміку, згідно з даними CoinDesk. Головна криптовалюта світу – біткойн – з початку дня подешевшала 1,64%. Наразі ця монета торгується за ціною на рівні 22,968 долара за штуку.

Друга за популярністю криптовалюта Ethereum обвалилася на 2,90% до 1626 доларів за монету. Загальна капіталізація ринку криптовалют 1,07 трильйона доларів. Протягом 2 серпня цей показник впав на 1,60%, інформує CoinMarketCap.

Водночас ринкова вартість двох валют становить:

Біткойн – 435,51 мільярда доларів , пік ціни криптовалюти зафіксували на рівні 68 990 доларів за монету;

– , пік ціни криптовалюти зафіксували на рівні 68 990 доларів за монету; Ethereum – 194,50 мільярда доларів, історичний максимум – 4 865 доларів за монету.

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