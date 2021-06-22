Таємничий кит Dogecoin втратив 16 мільярдів доларів: чому так сталося

Масштабний обвал криптовалют призвів до стрімкого падіння улюбленого токена Ілона Маска. Йдеться про Dogecoin. Курс цифрової монети впав на 70%. Додамо, що у травні вартість віртуальної валюти досягнула пікової позначки.

Ентузіазм навколо Dogecoin досяг піку, коли генеральний директор Tesla Ілон Маск став гостем "Saturday Night Live" і згадав про цю монету, як очікували багато трейдерів.

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Таємничий кит Dogecoin втратив 16 мільярдів доларів

Загадковий кит володіє 28% або 37 мільярдами цифрових монет, які знаходяться в обігу. На початку травня їх оцінювали у 24 мільярди доларів, Проте, у понеділок вартість холдингу впала на 67% до 8,2 мільярда доларів. Таємничий власник адреси віртуальних монет не втрачав свої активи з того часу, як криптовалюта досягла історичного максимуму у травні – 0,74 долара. Ба більше, кит послідовно додавав нові токени невеликими порціями. Деякі експерти вважають, що кит Dogecoin – це, найімовірніше, сервіс для обміну криптовалют. Також існує версія, що за гаманцем популярного токена стоїть американська компанія Robinhood.

За даними CoinDesk , актуальна ціна віртуальної валюти зупинилася на рівнідолара за монету. Ринкова капіталізація токену становить майжедоларів.

Актуальна вартість Dogecoin / Інфографіка CoinDesk

Попри падіння курсу Dogecoin експерти все ще вважають, що криптовалюта має потенціал стати життєздатною формою оплати. Деякі компанії вже почали приймати платежі у Dogecoin. Зокрема, NBA Dallas Mavericks та MLB Oakland Athletics. Творець криптовалютної платформи Cardano Чарльз Госкінсон розділяє цю візію. На його думку, це стане можливим після його вдосконалення.

Волатильність Dogecoin, ймовірно, буде продовжуватися, як і стійкість таємничого власника токена. Всупереч суттєвому зниженню вартості цифрової монети (70%), з початку року Dogecoin зумів зрости на 4 508%.

Волатильність У загальній статистиці – це показник, який характеризує коливання часових рядів. У фінансовій статистиці – це показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів впродовж певного часу.