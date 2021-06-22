Таинственный кит Dogecoin потерял 16 миллиардов долларов: почему так случилось

Масштабный обвал криптовалют привел к стремительному падению любимого токена Илона Маска. Речь идет о Dogecoin. Курс цифровой монеты упал на 70%. Добавим, что в мае стоимость виртуальной валюты достигла пиковой отметки.

Энтузиазм вокруг Dogecoin достиг пика, когда генеральный директор Tesla Илон Маск стал гостем "Saturday Night Live" и вспомнил об этой монете, как ожидали многие трейдеры.

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Таинственный кит Dogecoin потерял 16 миллиардов долларов

Загадочный кит обладает 28% или 37 миллиардов цифровых монет, находящихся в обращении. В начале мая их оценивали в 24 миллиарда долларов, однако, в понедельник стоимость холдинга упала на 67% до 8,2 миллиарда долларов. Таинственный владелец адреса виртуальных монет не терял свои активы с тех пор, как криптовалюта достигла исторического максимума в мае – 0,74 доллара. Более того, кит последовательно добавлял новые токены небольшими порциями. Некоторые эксперты считают, что кит Dogecoin - это, скорее всего, сервис для обмена криптовалюта. Также существует версия, что за кошельком популярного токена стоит американская компания Robinhood.

По данным CoinDesk , актуальная цена виртуальной валюты остановилась на уровнедоллара за монету. Рыночная капитализация токена составляет почтидолларов.

Актуальная стоимость Dogecoin / Инфографика CoinDesk

Несмотря на падение курса Dogecoin эксперты все еще считают, что криптовалюта имеет потенциал стать жизнеспособной формой оплаты. Некоторые компании уже начали принимать платежи в Dogecoin. В частности, NBA Dallas Mavericks и MLB Oakland Athletics. Создатель криптовалютной платформы Cardano Чарльз Госкинсон разделяет это видение. По его мнению, это станет возможным после его совершенствования.

Волатильность Dogecoin, вероятно, будет продолжаться, как и устойчивость таинственного владельца токена. Вопреки существенному снижению стоимости цифровой монеты (70%), с начала года Dogecoin сумел вырасти на 4508%.

Волатильность В общей статистике – это показатель, характеризующий колебания временных рядов. В финансовой статистике – это показатель, характеризующий тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного времени.