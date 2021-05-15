Таємні фінанси Ватикану: у що інвестують священнослужителі

15 травня 2021 , 05:57
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Джерело:

"Мінфін"

У Римо-католицької церкви на чолі з Ватиканом близько 900 мільйонів послідовників у всьому світі. Ватикан не лише схвалює інвестиції, але й сам активно ними займається.

Ватикан — один з найвпливовіших гравців на світових ринках. Реальні доходи значно вищі за ті, які публікують офіційно. 

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Інвестиціями Ватикану керують:

  • Адміністрація володіння Апостольського Престолу APSA (Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica)
  • Інститут релігійних справ IOR (Istituto per le Opere di Religione) більш відомий, як Банк Ватикану.

Цікаво, що ці дві установи не підлягають аудиторським перевіркам і не платять податків.

Скільки заробляє Ватикан

Банк Ватикану заснували ще у 1942 році і за цей час установа лише кілька разів публікувала звіти:

  • Перший звіт з'явився у 2014 році, показавши, що за рік банк збільшив капітал у 26 разів.
  • У 2018 році прибутки зросли з 17,5 мільйона євро до 38 мільйонів євро.

Згідно з фінансовим звітом IOR, на кінець 2019 року чистий капітал банку становив 630,3 мільйона євро, а обсяг клієнтських активів виріс до 5,1 мільярда євро.

Куди інвестує Ватикан

Спочатку Ватикан інвестував здебільшого у промисловість Італії. Портфель розподілявся між акціями та облігаціями. Причому, частка в компаніях ніколи не перевищувала 6%. 


Банк Ватикану / Фото The Daily Beast

Потім Банк Ватикану розширив свої інвестиції за межі Італії. Фінансисти дотримувалися консервативних стратегій та інвестували в перевірені компанії.

49% всіх золотих резервів у світі належить Ватикану,
— пише єпископ Рафаель Родрігес Гільєн у "Фінанси Ватикану".

Велика частина золота Ватикану зберігається в центробанках США, Великої Британії та Швейцарії.

Однак наприкінці минулого століття, за інформацією Гільєна, Ватикан почав активно розпродавати золото і купувати частки провідних світових корпорацій.

Ватикан володіє акціями на мільярди доларів в таких корпораціях, як Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA,
— пише історик барон Авро Манхеттен в книзі The Vatican Billions.

Останнім часом Банк Ватикану активно вкладається в держоблігації розвинених країн і інвестує на Нью-Йоркській фондовій біржі. Крім того, Святий Престол має значну частину вкладень в нерухомість по всьому світу.

Нерухомість Ватикану

  • В Італії 2,4 тисячі квартир, 600 офісів та магазинів. Їх здають в оренду.
  • Нерухомість, яка належить Ватикану в Парижі (737 об'єктів), оцінюється в 722,1 мільйона доларів.
  • У Лондоні – 27 об'єктів вартістю близько 131,4 мільйона доларів.
  • У Швейцарії — 140 об'єктів вартістю понад 110 мільйонів доларів.

Заборонені інвестиції

Ватикан не вкладає гроші в активи, які суперечать цінностям Церкви. Наприклад, фармацевтичні компанії, які виробляють протизаплідні засоби.

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Автор: Юлія Поскробок