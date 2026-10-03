Що сталося з цінами на воду в Україні

У жовтні 2026 року вартість централізованого водопостачання та водовідведення у найбільших містах України варіюється від 56 до майже 82 гривень за кубометр. Різниця у тарифах між регіонами сягає понад 25 гривень, що суттєво впливає на кінцеву суму в платіжках українців, свідчать дані Мінфіну.

Абсолютним рекордсменом серед мегаполісів стало Дніпро. За даними місцевого водоканалу, загальна вартість кубометра води для дніпрян становить 81,92 гривні з ПДВ. З цієї суми 47,10 гривні йде на водопостачання, а 34,82 гривні – на водовідведення.

У столиці з жовтня застосовуються оновлені розцінки, згідно з якими кияни сплачують 63,79 гривні за кубометр обох послуг.

Для мешканців Харкова загальна платіжка за куб становить 69,24 гривні, де водопостачання обходиться у 48,63 гривні.

В Одесі ж після серпневого коригування тарифів містяни віддають 65,54 гривні за кожен спожитий кубометр води.

Кому пощастило платити найменше

Найдешевша вода серед великих міст наразі у Львові. Місцеві споживачі платять 56,38 гривні за кубометр, що майже в півтора раза менше, ніж у Дніпрі.

Така розбіжність у цінах по країні пояснюється технологічними особливостями транспортування води, зношеністю інфраструктури та енергоємністю обладнання. Варто зазначити, що тарифи на воду не єдині, які зазнають змін або фіксуються на місцевому рівні.

Як вже повідомлялося, Кабінет Міністрів офіційно зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення щонайменше до 31 березня 2027 року. Клієнти "Нафтогазу" і надалі платитимуть фіксовані 7,96 гривні за кубометр блакитного палива. Водночас локальні підвищення вартості води тривають: наприклад, у Харкові другий етап зростання тарифів запланований вже з 1 січня 2027 року.