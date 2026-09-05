Якими будуть тарифи на газ в опалювальний сезон?

Напередодні опалювального сезону в Кабміні розглядають кілька варіантів зміни вартості блакитного палива для населення, про що пише fbc.biz.ua. Головна причина таких дискусій полягає у збільшенні витрат на закупівлю та транспортування ресурсу, а також у нестабільних цінах на європейському ринку.

Втім, наразі остаточного рішення немає, проте урядовці обговорюють два ключові сценарії. Перший передбачає коригування тарифу з огляду на реальні витрати операторів, а другий – збереження фіксованої ціни для людей із компенсацією збитків постачальникам за рахунок держави.

Важливо! Експерти заспокоюють, що шокового подорожчання не буде, адже держава має механізми для стримування ринку. Йдеться насамперед про розширення програм субсидій для соціально вразливих категорій громадян, щоб захистити їхні гаманці від зайвих витрат.

Втім, для українців опалювальний сезон традиційно означає значно більші витрати на комунальні послуги через зростання споживання газу. Тому навіть за незмінної ціни за кубометр суми у платіжках можуть суттєво відрізнятися залежно від обсягів використаного ресурсу.

Які тарифи діють зараз та що було раніше?

Нагадаємо, що у вересні вартість газу для більшості українських родин залишилася незмінною. Понад 12,5 мільйона домогосподарств, які є клієнтами компанії "Нафтогаз", продовжують платити по 7,96 гривні за кубометр, повідомляє Газ.Правда.

Ця ціна надійно зафіксована в межах річного тарифу аж до 30 квітня 2027 року, до того ж в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення газових розцінок під час воєнного стану. Водночас, як ми писали раніше, на ринку працюють ще сім інших постачальників, у яких річні пропозиції коливаються в межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр.

Тож поки що українці можуть бути впевнені у стабільності своїх платіжок, але подальша тарифна політика залежатиме від фінансових можливостей держави ближче до зими.